Пьяный россиянин «подорвался» на пивной кеге и попал на видео В Уфе пивная кега взорвалась после падения мужчины на нее

В Уфе под мужчиной взорвалась пивная кега, видео происшествия публикует Telegram-канал UFA1. О том, в каком состоянии находится пострадавший, информации нет.

На записи с камеры подъезда зафиксирован момент, когда нетрезвый мужчина, держащий пластиковую кегу, поскальзывается и падает на нее. В результате падения емкость взрывается. Очевидец, находящийся рядом, эмоционально отреагировал на происходящее. Также после происшествия сработала сигнализация припаркованных поблизости автомобилей. Предположительно, серьезных травм уфимец не получил, так как смог самостоятельно подняться и дойти до подъезда.

