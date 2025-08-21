Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 16:10

Пьяный россиянин «подорвался» на пивной кеге и попал на видео

В Уфе пивная кега взорвалась после падения мужчины на нее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Уфе под мужчиной взорвалась пивная кега, видео происшествия публикует Telegram-канал UFA1. О том, в каком состоянии находится пострадавший, информации нет.

На записи с камеры подъезда зафиксирован момент, когда нетрезвый мужчина, держащий пластиковую кегу, поскальзывается и падает на нее. В результате падения емкость взрывается. Очевидец, находящийся рядом, эмоционально отреагировал на происходящее. Также после происшествия сработала сигнализация припаркованных поблизости автомобилей. Предположительно, серьезных травм уфимец не получил, так как смог самостоятельно подняться и дойти до подъезда.

Ранее 32-летний бразилец Исак Альмейда выпил алкоголь в баре, а утром пробежал 8 км и почти занял первое место. Проснувшись, он в шлепанцах решил участвовать в соревнованиях. После финиша Исак пообещал завязать с алкоголем и заняться бегом.

До этого в Москве задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении соседям ножевых ранений из-за громкой музыки. Один из пострадавших скончался. Москвич, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к соседям с кухонными ножами.

Уфа
происшествия
люди
очевидцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до -1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России
Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте
Швеция строит логистическую базу НАТО рядом со Стокгольмом
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.