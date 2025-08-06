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06 августа 2025 в 13:22

Пьяный мужчина в шлепках почти стал победителем на 8-километровом забеге

В Бразилии пьяный мужчина в шлепках почти стал победителем забега

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

32-летний Исак Альмейда из Бразилии провел ночь за распитием алкоголя в баре, а утром завершил 8-километровый забег, почти став первым, сообщает Telegram-канал SHOT. Увидев на рассвете готовящихся к старту атлетов, нетрезвый мужчина в шлепанцах решил присоединиться к соревнованиям.

Достижение так впечатлило судей, что они вручили незарегистрированному участнику заслуженную медаль. Сам герой истории после финиша заявил о намерении «завязать» с алкоголем и всерьез заняться бегом.

Ранее итальянский бегун Маттиа Селла скончался после финиша 11-го этапа забега CorriConca di Thiene. На дистанции ему внезапно стало плохо: он потерял сознание и перестал дышать. Несмотря на 40-минутные попытки реанимации, врачи не смогли вернуть его к жизни. Трагедия произошла на глазах у семьи и других участников соревнований.

Кроме того, спортсмен Константин Крылов превзошел рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет, показав результат в 10,04 секунды на соревнованиях в Чебоксарах. Уточняется, что предыдущее высшее достижение — 10,10 принадлежало Николаю Юшманову, который установил его в 1986-м году, его также повторил в 2006 году Андрей Епишин.

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