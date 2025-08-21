Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 09:32

Турецкие кабачковые оладьи! Самый легкий и быстрый рецепт за 7 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкие кабачковые оладьи: восточная нотка к вашему завтраку! Если вы думаете, что оладьи из кабачков — это скучно, то этот рецепт перевернет ваше представление! Эти турецкие оладушки с адыгейским сыром и зеленью получаются невероятно воздушными, ароматными и с хрустящей золотистой корочкой. Они идеально подходят для сытного завтрака, легкого ужина или даже как закуска к пиву. Готовятся за считаные минуты, а их нежный вкус с пикантными нотками сыра и чеснока никого не оставит равнодушным.

Рецепт:

Один средний кабачок (500 г) натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте 100 г натертого адыгейского сыра, одно яйцо, мелко нарубленную зелень (лук, укроп, петрушку), 1–2 зубчика чеснока (вместо мяты), 50–70 г муки и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно быть густым, как на классические оладьи. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Подавайте сразу же со сметаной или натуральным йогуртом!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

кабачки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс и Хегсет приехали к военным для «нечестной сделки» с бургерами
В России хотят установить полный запрет на прокат электросамокатов
Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение
Пригожин призвал упростить порядок выплат семьям погибших на СВО
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.