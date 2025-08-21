Турецкие кабачковые оладьи! Самый легкий и быстрый рецепт за 7 минут!

Турецкие кабачковые оладьи: восточная нотка к вашему завтраку! Если вы думаете, что оладьи из кабачков — это скучно, то этот рецепт перевернет ваше представление! Эти турецкие оладушки с адыгейским сыром и зеленью получаются невероятно воздушными, ароматными и с хрустящей золотистой корочкой. Они идеально подходят для сытного завтрака, легкого ужина или даже как закуска к пиву. Готовятся за считаные минуты, а их нежный вкус с пикантными нотками сыра и чеснока никого не оставит равнодушным.

Рецепт:

Один средний кабачок (500 г) натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте 100 г натертого адыгейского сыра, одно яйцо, мелко нарубленную зелень (лук, укроп, петрушку), 1–2 зубчика чеснока (вместо мяты), 50–70 г муки и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно быть густым, как на классические оладьи. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Подавайте сразу же со сметаной или натуральным йогуртом!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.