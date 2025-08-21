Женщина начала зарабатывать по 5000 рублей в час, плача на похоронах

Женщина начала зарабатывать по 5000 рублей в час, плача на похоронах В Англии девушка получает 45 фунтов в час, работая плакальщицей на похоронах

Англичанка зарабатывает 45 фунтов (около 5000 рублей) в час, работая плакальщицей на похоронах, передает The Sun. Девушка профессионально «скорбит», выдавая себя за друга или члена семьи усопшего.

Плакальщица отметила, что для успешного выполнения своей работы необходимо обладать глубокими знаниями о жизни покойного и уметь убедительно изображать искреннее горе. Иногда для большей правдоподобности используются поддельные документы.

Помимо этого, как рассказал Оуэн Вон, который также работает в этой сфере, важно учитывать требования заказчиков и не переигрывать, чтобы не вызвать подозрений.

Отмечается, что в Китае уже давно существует практика найма профессиональных плакальщиков, которая постепенно становится популярной и на Западе. Агентства предлагают свои услуги по поиску и предоставлению таких специалистов для проведения обрядов прощания.

Ранее пенсионерка из Нижнего Новгорода Ольга Ивановна стала популярной в социальных сетях благодаря своим стримам по Counter-Strike 2. Они приносят ей дополнительный доход, который она использует для покрытия расходов и помощи близким.