Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:54

Женщина начала зарабатывать по 5000 рублей в час, плача на похоронах

В Англии девушка получает 45 фунтов в час, работая плакальщицей на похоронах

Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER/Global Look Press

Англичанка зарабатывает 45 фунтов (около 5000 рублей) в час, работая плакальщицей на похоронах, передает The Sun. Девушка профессионально «скорбит», выдавая себя за друга или члена семьи усопшего.

Плакальщица отметила, что для успешного выполнения своей работы необходимо обладать глубокими знаниями о жизни покойного и уметь убедительно изображать искреннее горе. Иногда для большей правдоподобности используются поддельные документы.

Помимо этого, как рассказал Оуэн Вон, который также работает в этой сфере, важно учитывать требования заказчиков и не переигрывать, чтобы не вызвать подозрений.

Отмечается, что в Китае уже давно существует практика найма профессиональных плакальщиков, которая постепенно становится популярной и на Западе. Агентства предлагают свои услуги по поиску и предоставлению таких специалистов для проведения обрядов прощания.

Ранее пенсионерка из Нижнего Новгорода Ольга Ивановна стала популярной в социальных сетях благодаря своим стримам по Counter-Strike 2. Они приносят ей дополнительный доход, который она использует для покрытия расходов и помощи близким.

Англия
профессии
похороны
усопшие
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета
Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах
Охранник букмекерской конторы устроил поножовщину на рабочем месте
В Ростехе сравнили МС-21 с Airbus и Boeing
Мошенники и маньяки «объединились» для обмана россиян
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.