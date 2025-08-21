Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:52

Трем восьмиклассникам заплатили $350 за теракт

Трое школьников из Подмосковья получили $350 за поджог на железной дороге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Трое восьмиклассников из подмосковного Подольска получили от спецслужб Украины $350 (около 28 035 рублей) за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры, теперь им грозит до 20 лет лишения свободы по делу о теракте, передает ТАСС. Однако сторона защиты настаивает на переквалификации дела на статью об умышленном уничтожении чужого имущества, так как школьники якобы не понимали, что делают, из-за юного возраста.

Банковские денежные поступления на счета обвиняемых подтверждают получение тремя обвиняемыми общей суммы в $350 за поджог шкафа обогрева стрелочных переводов и повреждение комплексной трансформаторной подстанции, — сказано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что по делу о приготовлении к совершению теракта на территории Рязанской области задержан 16-летний подросток, являющийся приверженцем нацистской идеологии. Его арестовали по ходатайству следствия. По информации пресс-службы УФСБ по региону, юноше грозит до 10 лет лишения свободы по делу о приготовлении к совершению теракта.

школьники
теракты
Подмосковье
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета
Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.