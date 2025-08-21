Трем восьмиклассникам заплатили $350 за теракт Трое школьников из Подмосковья получили $350 за поджог на железной дороге

Трое восьмиклассников из подмосковного Подольска получили от спецслужб Украины $350 (около 28 035 рублей) за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры, теперь им грозит до 20 лет лишения свободы по делу о теракте, передает ТАСС. Однако сторона защиты настаивает на переквалификации дела на статью об умышленном уничтожении чужого имущества, так как школьники якобы не понимали, что делают, из-за юного возраста.

Банковские денежные поступления на счета обвиняемых подтверждают получение тремя обвиняемыми общей суммы в $350 за поджог шкафа обогрева стрелочных переводов и повреждение комплексной трансформаторной подстанции, — сказано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что по делу о приготовлении к совершению теракта на территории Рязанской области задержан 16-летний подросток, являющийся приверженцем нацистской идеологии. Его арестовали по ходатайству следствия. По информации пресс-службы УФСБ по региону, юноше грозит до 10 лет лишения свободы по делу о приготовлении к совершению теракта.