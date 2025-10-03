Клуб «Валдай»
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди

Суд Апатит признал запрещенными интернет-страницы с блатными обоями и тостами

Том Харди Том Харди Фото: Cat Morley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд города Апатиты Мурманской области признал запрещенной информацию на интернет-страницах с «блатными» обоями для айфонов и «воровскими» тостами, сообщает пресс-служба суда. Иск подала прокуратура города, указав, что ресурсы распространяли идеологию движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ресурсы опубликованы в сети интернет и открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц. <...> По результатам рассмотрения административного дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, — говорится в сообщении.

В ходе мониторинга были выявлены страницы с около 50 «блатными» обоями — изображениями актеров Аль Пачино и Тома Харди, игральных карт и других мотивов. На тех же ресурсах размещались «воровские» тосты для застолий.

Ранее общественный деятель Сергей Зайцев предложил запретить в российских школах изучение текстов, авторы которых признаны иностранными агентами. По его мнению, такие материалы могут угрожать национальной безопасности, а вместо них следует популяризировать творчество отечественных писателей и поэтов.

