В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди Суд Апатит признал запрещенными интернет-страницы с блатными обоями и тостами

Суд города Апатиты Мурманской области признал запрещенной информацию на интернет-страницах с «блатными» обоями для айфонов и «воровскими» тостами, сообщает пресс-служба суда. Иск подала прокуратура города, указав, что ресурсы распространяли идеологию движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ресурсы опубликованы в сети интернет и открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц. <...> По результатам рассмотрения административного дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, — говорится в сообщении.

В ходе мониторинга были выявлены страницы с около 50 «блатными» обоями — изображениями актеров Аль Пачино и Тома Харди, игральных карт и других мотивов. На тех же ресурсах размещались «воровские» тосты для застолий.

