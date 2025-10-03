Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии Трамп пригрозил ХАМАС адом при нежелании принять его мирный план

С палестинским движением ХАМАС произойдет «невиданный ад» в случае непринятия мирного плана до вечера 5 октября, написал в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке настанет в любом случае.

Если это последнее соглашение не будет достигнуто, весь ад, какого еще никто никогда не видел, обрушится на ХАМАС. Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе, — написал Трамп.

Глава Белого Дома также потребовал немедленно освободить заложников. Кроме того, Трамп призвал «невиновных палестинцев» покинуть места боевых действий.

Ранее Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. По его словам, это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

До этого сообщалось, что в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону со льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.