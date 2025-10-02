Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 18:06

В Кремле ответили на обвинения ЕС в угрозе со стороны России

Песков счел умышленным нагнетанием ситуации заявления об угрозе ЕС со стороны РФ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заявления о том, что Москва якобы представляет угрозу для Европы является умышленным нагнетанием ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это делается для того, чтобы заглушить другие проблемы.

Россия не предоставляет угрозы для Европы. Говорить об обратном абсурдно, и это ничто иное, как умышленное нагнетание ситуации для того, в том числе для того, чтобы покрыть большое количество внутренних проблем, — отметил он.

Также представитель Кремля заявил, что обсуждение в Европе возможности конфискации российских активов похоже на поведение «банды». В частности, попытки присвоить собственность России не останутся без ответа. Москва сделает все, чтобы «те, кто причастен к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность», добавил он.

Ранее Песков заявил, что российские военные вынуждены принимать меры в ответ на провокации европейских стран в различных акваториях, в том числе в Балтике. В Кремле видят множественные попытки Европы помешать судоходству, что нарушает международные правила. Но он не стал комментировать сообщения о задержании у берегов Франции нефтяного танкера.

