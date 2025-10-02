Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:57

Путин перечислил предметы гордости для России

Путин: Россия гордится своими гражданами, войсками и экономикой

Россия может по праву гордиться своими гражданами, вооруженными силами и экономической системой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого ведется на сайте мероприятия. Он отметил, что все эти составляющие не позволили Западу «вышибить РФ из мировой системы».

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рекордное число антироссийских санкций, страну не удалось загнать в политическую, культурную, информационную изоляцию и автаркию. Россия смогла выдержать давление целой коалиции недружественных стран.

Ну и что, добились своего? Я думаю, что присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полных крах, <…> и мы испытываем, конечно, в этой связи законную гордость за Россию, за наших граждан и за наши вооруженные силы, — сказал Путин.

Также российский лидер заявил, что попытка Запада контролировать все и вся вызывает перенапряжение в мире. По его словам, такие действия западных стран наносят ущерб внутренней стабильности стран.

