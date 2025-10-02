«Рекордсмен»: Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями

Россия проявила высочайшую устойчивость к санкциям, которые могли бы сломать целую коалицию государств, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция велась на сайте экспертно-аналитического центра. По его словам, карательные меры западных стран, которые они называют санкциями, потерпели полный крах.

По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории — 30, а может, уже и больше всяких ограничений. Ну и что, добились своего? Я думаю, что присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах, — заявил Путин.

Аналогичной точки зрения придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия уже адаптировалась к санкциям, поэтому реакция на 19-й санкционной пакет будет такой же, как и прежде.

Ранее Путин заявил, что в условиях нынешней мировой ситуации необходимо быть готовыми к любым поворотам событий. По словам главы государства, ответственность каждого человека в такие периоды особенно высока, так как люди отвечают за собственную судьбу и за судьбу страны и всего мира.