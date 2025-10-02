Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 18:48

«Рекордсмен»: Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями

Путин: Россия устояла перед натиском санкций

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия проявила высочайшую устойчивость к санкциям, которые могли бы сломать целую коалицию государств, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция велась на сайте экспертно-аналитического центра. По его словам, карательные меры западных стран, которые они называют санкциями, потерпели полный крах.

По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории — 30, а может, уже и больше всяких ограничений. Ну и что, добились своего? Я думаю, что присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах, — заявил Путин.

Аналогичной точки зрения придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия уже адаптировалась к санкциям, поэтому реакция на 19-й санкционной пакет будет такой же, как и прежде.

Ранее Путин заявил, что в условиях нынешней мировой ситуации необходимо быть готовыми к любым поворотам событий. По словам главы государства, ответственность каждого человека в такие периоды особенно высока, так как люди отвечают за собственную судьбу и за судьбу страны и всего мира.

Владимир Путин
Запад
санкции
Россия
Валдай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал своим другом главу азиатского государства
Война с НАТО, Пугачева и Трамп: что предсказал Жириновский на 2026 год
Маликов «признался в любви» к Макану
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.