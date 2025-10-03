«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС может быть полностью уничтожено до вечера воскресенья, 5 октября, написал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, это произойдет, если лидеры ХАМАС не согласятся на предложенный им мирный план по сектору Газа. Хозяин Белого дома отметил, что США известно местоположение членов движения.

Мы знаем, где вы и кто вы, и вас найдут и уничтожат. Я прошу всех невиновных палестинцев немедленно покинуть этот район, где их может ожидать массовая гибель, и переместиться в более безопасные части Газы. Но у ХАМАС, к счастью, будет еще один последний шанс, — пригрозил Трамп.

Он добавил, что более 25 тыс. участников ХАМАС уничтожены в ответ на нападение, произошедшее 7 октября. Что касается остальных членов движения, то они «окружены и военным образом заперты». По словам Трампа, военные ждут только команду «вперед».

Ранее Трамп заявил, что у ХАМАС есть три-четыре дня, чтобы дать ответ на план США по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.