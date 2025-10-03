Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала

Административно-бюджетное управление Белого дома приняло решение заморозить проект по расширению метрополитена в Чикаго на $2,1 млрд, написал в соцсети Х глава ведомства Рассел Воут. По его словам, это необходимо для того, чтобы подрядчики не выбирались на основе расовой принадлежности.

Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму $2,1 млрд, в частности, расширение красной ветки и проект модернизации красной и фиолетовой линий, были приостановлены, чтобы гарантировать, что финансирование не будет направляться через контракты, основанные на расовой принадлежности, — написал Воут.

Ранее персонажа из книг о муми-троллях убрали с выставки в Нью-Йорке из-за обвинений в расизме. По словам генерального директора компании Moomin Characters Ролеффа Кракстрема, один из спонсоров Бруклинской библиотеки увидел в герое «расистский символ».

Между тем певица Mia Boyka извинилась за расистский жест, показанный в старом выпуске Comedy Club. В кадре она сузила глаза пальцами, изображая азиата. По словам артистки, она не знала, что такое поведение может быть оскорбительным. Певица добавила, что не хотела никого задеть и сожалеет о случившемся.