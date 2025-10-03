Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 19:10

Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала

Белый дом заморозил проект метро в Чикаго из-за выбора подрядчика по расе

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Административно-бюджетное управление Белого дома приняло решение заморозить проект по расширению метрополитена в Чикаго на $2,1 млрд, написал в соцсети Х глава ведомства Рассел Воут. По его словам, это необходимо для того, чтобы подрядчики не выбирались на основе расовой принадлежности.

Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму $2,1 млрд, в частности, расширение красной ветки и проект модернизации красной и фиолетовой линий, были приостановлены, чтобы гарантировать, что финансирование не будет направляться через контракты, основанные на расовой принадлежности, — написал Воут.

Ранее персонажа из книг о муми-троллях убрали с выставки в Нью-Йорке из-за обвинений в расизме. По словам генерального директора компании Moomin Characters Ролеффа Кракстрема, один из спонсоров Бруклинской библиотеки увидел в герое «расистский символ».

Между тем певица Mia Boyka извинилась за расистский жест, показанный в старом выпуске Comedy Club. В кадре она сузила глаза пальцами, изображая азиата. По словам артистки, она не знала, что такое поведение может быть оскорбительным. Певица добавила, что не хотела никого задеть и сожалеет о случившемся.

США
метро
стройки
расизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как в МХАТе»: Бояков рассказал о развитии театра на Ордынке
Солдату с перебитым миной горлом сделали уникальную операцию на СВО
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.