03 октября 2025 в 19:12

Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой

78.ru: ФСБ задержала главу филиала Музейно-храмового комплекса ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание 78.ru сообщает, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали директора кронштадтского филиала Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации Евгения Григорькина. По данным источника, это произошло в момент получения крупной взятки, Григорькина взяли под стражу вместе с посредником.

По данным издания, в апреле 2024 года Григорькин предложил заинтересованному лицу содействие в оформлении аренды ведомственного земельного участка сроком на пять лет, запросив за эту услугу 15 млн рублей. После получения согласия, уточняет 78.ru, через Селезнева ему передали 3 млн рублей. Как пишет издание, впоследствии потенциальный арендатор дополнительно перевел Григорькину 450 тыс. рублей электронными платежами, разделенными на три транзакции.

78.ru добавляет, что директор потребовал выплатить оставшуюся часть взятки, уже в конце сентября арендатор обратился с заявлением в ФСБ, где подробно изложил обстоятельства дела. В публикации отмечается, что 1 октября состоялась встреча Григорькина и арендатора в автомобиле. В ходе встречи директор предположительно получил оставшуюся сумму, на следующий день произошло задержание.

Ранее стало известно, что руководитель службы безопасности гостиничной компании «Северная Ривьера» обвиняется в организации преступного сообщества и осуществлении незаконной банковской деятельности. Задержание подозреваемого состоялось 13 февраля 2025 года, и в тот же день ему было предъявлено официальное обвинение.

ФСБ
задержания
взятки
музеи
