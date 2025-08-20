Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 17:23

В российском регионе задержали 16-летнего нациста по делу о теракте

Подростка арестовали по делу о приготовлении теракта в Рязанской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По делу о приготовлении к совершению теракта на территории Рязанской области задержан 16-летний подросток, являющийся приверженцем нацистской идеологии, его арестовали по ходатайству следствия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Юноше грозит до 10 лет лишения свободы по делу о приготовлении к совершению теракта.

Пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего гражданина России, обвиняемого в попытке совершения террористического акта, — сказано в сообщении.

До этого ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших теракты на объектах транспорта. На видео задержанные, являющиеся сотрудниками Службы специальных операций Украины, дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в прошлом году и подготовке к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области было предотвращено покушение на жизнь военнослужащего Минобороны России. Преступление готовили подростки с использованием токсичных химических веществ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.

