03 октября 2025 в 12:01

Победителями олимпиады по финансовой безопасности стали 188 человек

Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края

Победителями и призерами V Международной олимпиады по финансовой безопасности, прошедшей в Красноярске, стали 188 участников, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Мероприятие, проходившее с 29 сентября по 3 октября, собрало около 600 финалистов из 40 стран, итоги были подведены на организационном комитете.

Победителями и призерами стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран. Поздравляю ребят и желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться и идти к новым вершинам, — заявил вице-премьер.

В мероприятии приняли участие более 1100 человек, включая школьников, студентов и экспертов. В рамках Олимпиады прошло свыше 100 мероприятий по четырем трекам, основная тема — новые технологии в сфере финансовой безопасности и преступлений. Чернышенко отметил высокий уровень организации и выразил уверенность, что в следующем году мероприятие пройдет еще успешнее.

Ранее оргкомитет Международной литературной премии «История будущего» объявил о формировании шорт-листа по результатам первого этапа голосования. В список включили 27 лучших рассказов. Их отобрали из более чем 2,4 тысячи заявок от авторов из разных стран мира.

