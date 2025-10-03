Двое мальчиков жестоко избили сверстника, угрожая ему пистолетом

Двое школьников из села Булава Ульчского района Хабаровского края напали на сверстника и жестоко его избили, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. По факту произошедшего проводится проверка. По данным Telegram-канала Amur Mash, малолетние также запугивали мальчика игрушечным пистолетом.

Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — заявили в ведомстве.

Канал добавил, что пострадавший — мальчик из приемной семьи. Напавшие на него школьники утверждают, что сверстник их оклеветал. Родители ребенка уже написали заявление в полицию. По данным источника, оба несовершеннолетних агрессора из неблагополучных семей.

Ранее в Махачкале школьники устроили массовую драку возле лицея. Некоторые участники потасовки занимались в одной секции по вольной борьбе. Всех участников конфликта доставили в РОВД.