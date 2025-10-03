Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:10

Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова

Елена Корикова Елена Корикова Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Актриса Елена Корикова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Где она сейчас, чем занимается?

Чем известна Корикова

Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в Тобольске. Окончила ВГИК.

Популярность ей принесла роль Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя». Также она снималась в картинах «Я обещала, я уйду…», «Проклятие Дюран», «Барышня-крестьянка», «Гипноз», «Право на любовь», «Нити любви», «Неформат», «Шелест», «Круговорот», «Шелест. Большой передел» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Кориковой

Во время учебы во ВГИКе Елена Корикова начала встречаться с однокурсником Дмитрием Рощиным, сыном актрисы Екатерины Васильевой. Когда Корикова забеременела, Рощин сделал ей предложение руки и сердца, однако спустя время отказался признавать ребенка и заявил, что не будет участвовать в его судьбе. При рождении сына артистка дала ему свою фамилию.

Режиссер Наталья Пьянкова рассказывала, что мать Рощина была против этих отношений.

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — заявляла она в эфире программы «Ты не поверишь!»

Спустя время Рощин бросил актерскую карьеру и стал священником. Он женился, воспитывает восьмерых детей и по-прежнему отрицает, что является отцом сына Кориковой.

Елена Корикова Елена Корикова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первым законным мужем Кориковой стал писатель Дмитрий Липскеров, но спустя два года пара развелась.

С 1998 года Корикова 11 лет состояла в отношениях с оператором Максимом Осадчим. Он снял ее в клипах Аллы Пугачевой, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова и других артистов. Пара рассталась после съемок актрисы в сериале «Бедная Настя».

В 2019 году Корикова призналась, что вышла замуж. При этом имя супруга она не раскрыла.

Чем сейчас занимается Корикова

По информации KP.RU, несколько лет назад Елена Корикова уехала жить в Черногорию, где купила недвижимость.

«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — поделилась подруга актрисы.

В Россию Корикова прилетала последний раз до начала пандемии — в 2020 году. Тогда она гастролировала со спектаклем «Идеальный свидетель».

По данным СМИ, сейчас артистка работает за границей дизайнером интерьеров. При этом Корикова значится в списке съемочной группы боевика «Дурное влияние», снимающегося в США.

Читайте также:

Отъезд в Британию, слова об Украине, ипотека: как живет Анатолий Котенев

Жизнь в Киеве, отказ от съемок, роды в 41 год: как живет Марина Могилевская

Донбасс, конфликт с Рудковской, аборт: как живет ведущая Маша Малиновская

новости
актрисы
артистки
культура
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.