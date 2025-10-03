Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова

Актриса Елена Корикова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Где она сейчас, чем занимается?

Чем известна Корикова

Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в Тобольске. Окончила ВГИК.

Популярность ей принесла роль Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя». Также она снималась в картинах «Я обещала, я уйду…», «Проклятие Дюран», «Барышня-крестьянка», «Гипноз», «Право на любовь», «Нити любви», «Неформат», «Шелест», «Круговорот», «Шелест. Большой передел» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Кориковой

Во время учебы во ВГИКе Елена Корикова начала встречаться с однокурсником Дмитрием Рощиным, сыном актрисы Екатерины Васильевой. Когда Корикова забеременела, Рощин сделал ей предложение руки и сердца, однако спустя время отказался признавать ребенка и заявил, что не будет участвовать в его судьбе. При рождении сына артистка дала ему свою фамилию.

Режиссер Наталья Пьянкова рассказывала, что мать Рощина была против этих отношений.

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — заявляла она в эфире программы «Ты не поверишь!»

Спустя время Рощин бросил актерскую карьеру и стал священником. Он женился, воспитывает восьмерых детей и по-прежнему отрицает, что является отцом сына Кориковой.

Елена Корикова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первым законным мужем Кориковой стал писатель Дмитрий Липскеров, но спустя два года пара развелась.

С 1998 года Корикова 11 лет состояла в отношениях с оператором Максимом Осадчим. Он снял ее в клипах Аллы Пугачевой, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова и других артистов. Пара рассталась после съемок актрисы в сериале «Бедная Настя».

В 2019 году Корикова призналась, что вышла замуж. При этом имя супруга она не раскрыла.

Чем сейчас занимается Корикова

По информации KP.RU, несколько лет назад Елена Корикова уехала жить в Черногорию, где купила недвижимость.

«У Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь», — поделилась подруга актрисы.

В Россию Корикова прилетала последний раз до начала пандемии — в 2020 году. Тогда она гастролировала со спектаклем «Идеальный свидетель».

По данным СМИ, сейчас артистка работает за границей дизайнером интерьеров. При этом Корикова значится в списке съемочной группы боевика «Дурное влияние», снимающегося в США.

