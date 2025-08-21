Исинбаевой разблокировали банковские счета в России

Федеральная налоговая служба разблокировала банковские счета российской спортсменке, двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». По данным канала, ФНС разблокировала счета, привязанные к ИП Исинбаевой, после погашения долга в 283 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Исинбаева могла иметь задолженность перед ФНС в размере 283 тысяч рублей. В связи с этим налоговый орган ограничил доступ к трем ее банковским счетам, привязанным к индивидуальному предпринимательству. По информации источника, Исинбаева осуществляла погашение долга крайне низкими темпами, что вынудило ФНС применить ограничительные меры.

В июле 2023 года испанское издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева с 2021 года не живет в России. Издание отмечало, что у экс-спортсменки есть вид на жительство на Канарских островах. В собственности бывшей легкоатлетки находятся дом на Тенерифе, имущество в курортном городе Кальяо Сальвахе и автомобиль, зарегистрированный на имя супруга.

Бывшая легкоатлетка, а ныне цифровой психолог Вера Ганеева заявила, что Исинбаева уехала из России, так как Международный олимпийский комитет попросил спортсменку сделать выбор: либо родина, либо рекорды. По ее мнению, перед прыгуньей с шестом поставили непростую задачу.

Позже СМИ выяснили, что Исинбаева прилетела в Россию. Спортсменка в настоящее время находится в Москве и тренируется на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских.