Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:11

Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России

Легкоатлетка Ганеева: МОК вынудил Исинбаеву покинуть Россию

Елена Исинбаева Елена Исинбаева Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева уехала из России, так как Международный олимпийский комитет попросил спортсменку сделать выбор: либо родина, либо рекорды, заявила бывшая легкоатлетка, а ныне цифровой психолог Вера Ганеева в эфире «Радио 1». По ее мнению, перед прыгуньей с шестом поставили непростую задачу.

Ее вынудили в Международном олимпийском комитете. Ей сказали: либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну, но тогда знай: мы подставим тебя так, что мы аннулируем все твои рекорды, — сказала Ганеева.

Ранее стало известно, что Исинбаева может иметь задолженность перед ФНС в размере 283 тысяч рублей. В связи с этим налоговый орган ограничил доступ к трем ее банковским счетам, привязанным к индивидуальному предпринимательству. По информации источника, Исинбаева осуществляет погашение долга крайне низкими темпами, что вынудило ФНС применить ограничительные меры. Как сообщил ТАСС, у Исинбаевой образовалась задолженность по коммунальным платежам. Сейчас двукратная олимпийская чемпионка живет в Испании.

Елена Исинбаева
МОК
олимпийские чемпионы
росийские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик во время игры случайно отравил своего четырехлетнего брата
Удар по больнице и НПЗ в Волгограде: как ВСУ атакуют Россию 19 августа
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.