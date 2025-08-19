Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева уехала из России, так как Международный олимпийский комитет попросил спортсменку сделать выбор: либо родина, либо рекорды, заявила бывшая легкоатлетка, а ныне цифровой психолог Вера Ганеева в эфире «Радио 1». По ее мнению, перед прыгуньей с шестом поставили непростую задачу.

Ее вынудили в Международном олимпийском комитете. Ей сказали: либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну, но тогда знай: мы подставим тебя так, что мы аннулируем все твои рекорды, — сказала Ганеева.

Ранее стало известно, что Исинбаева может иметь задолженность перед ФНС в размере 283 тысяч рублей. В связи с этим налоговый орган ограничил доступ к трем ее банковским счетам, привязанным к индивидуальному предпринимательству. По информации источника, Исинбаева осуществляет погашение долга крайне низкими темпами, что вынудило ФНС применить ограничительные меры. Как сообщил ТАСС, у Исинбаевой образовалась задолженность по коммунальным платежам. Сейчас двукратная олимпийская чемпионка живет в Испании.