06 августа 2025 в 16:03

Исинбаеву поймали на задолженности по ЖКУ

Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева имеет долг за услуги ЖКХ

Елена Исинбаева Елена Исинбаева Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

У двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой образовалась задолженность по коммунальным платежам, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства при этом не стал уточнять, о какой сумме идет речь.

Исинбаева имеет задолженность в Волгограде по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи, — заявил источник.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом может иметь задолженность перед ФНС в размере 283 тысяч рублей. В связи с этим налоговый орган ограничил доступ к трем ее банковским счетам, привязанным к индивидуальному предпринимательству. По информации источника, Исинбаева осуществляет погашение долга крайне низкими темпами, что вынудило ФНС применить ограничительные меры.

Юрист Михаил Салкин в комментарии NEWS.ru пояснил, что в случае дальнейшей задержки выплат к сумме задолженности будут добавляться пени. Он также отметил, что у налоговой службы есть полномочия для принудительного взыскания средств со всех счетов должника, включая передачу дела судебным приставам, которые могут наложить арест на имущество.

спорт
Елена Исинбаева
долги
ЖКХ
