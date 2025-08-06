Юрист объяснил, что грозит Исинбаевой из-за новой задолженности перед ФНС Юрист Салкин: судебные приставы могут наложить арест на имущество Исинбаевой

Двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой будут начислять дополнительные пени, если она не погасит вероятную задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС), заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, налоговая может в принудительном порядке взыскивать денежные средства со всех счетов должника, передать материалы взыскания судебным приставам, которые вправе наложить аресты на имущество должника.

Ничего не грозит. Только пени будут начисляться. Также налоговая может в принудительном порядке взыскивать денежные средства со всех счетов должника, передать материалы взыскания судебным приставам, которые вправе наложить аресты на имущество должника, а также взыскать дополнительно 7% исполнительного сбора, — сказал Салкин.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Исинбаева задолжала ФНС 283 тысячи рублей. По данным канала, известной российской спортсменке ограничили доступ к трем счетам, которые привязаны к ее ИП. По данным источника, спортсменка выплачивает долг крайне медленно, что и привело к принятию крайних мер со стороны налоговой службы.

Месяц назад стало известно, что Исинбаева полностью рассчиталась с ФНС. Утверждалось, что спортсменка внесла 1,5 млн рублей, после чего служба разблокировала ее счета, замороженные из-за неуплаты налогов.