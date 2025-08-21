Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:40

Задолжавшая ФНС двукратная олимпийская чемпионка вернулась в Россию

Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева вернулась в Россию

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка, прыгунья с шестом Елена Исинбаева прилетела в Россию, сообщает «ВсеПроСпорт» со ссылкой на источник. По данным издания, спортсменка в настоящее время находится в Москве.

В данный момент Елена находится в Москве, в том числе тренируется на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских. На фоне появившихся слухов о якобы причинах отъезда из России ее приезд показателен, — отметил собеседник издания.

В июле 2023 года испанское издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева с 2021 года не живет в России. Издание отмечало, что у экс-спортсменки есть вид на жительство на Канарских островах. В собственности бывшей легкоатлетки находятся дом на Тенерифе, имущество в курортном городе Кальяо Сальвахе и автомобиль, зарегистрированный на имя супруга.

Позже стало известно, что Исинбаева может иметь задолженность перед ФНС в размере 283 тысяч рублей. В связи с этим налоговый орган ограничил доступ к трем ее банковским счетам, привязанным к индивидуальному предпринимательству. По информации источника, Исинбаева осуществляет погашение долга крайне низкими темпами, что вынудило ФНС применить ограничительные меры.

