21 августа 2025 в 11:51

Автоэксперт спрогнозировал повышение спроса на такси и каршеринг

Автоэксперт Ломанов заявил, что многие россияне откажутся от личных автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие россияне в ближайшем будущем откажутся от личных автомобилей в пользу такси и каршеринга, заявил KP.RU автоэксперт Андрей Ломанов. Он подчеркнул, что в случае, если не понизят утилизационный для ввозимых машин, снижение продаж продлится еще надолго.

Человеку, у которого нет маленьких детей или дачи, автомобиль в принципе не очень нужен, достаточно такси и каршеринга. И это происходит не только в России, но и во всем мире. На те миллионы, которые стоит новый автомобиль, можно годами комфортно ездить на такси, — отметил Ломанов.

По его словам, многие россияне предпочитают ездить на проверенных, пусть и старых машинах, откладывая покупку нового авто. Постепенно автомобили становятся предметом роскоши, заключил эксперт.

Ранее шеф-редактор Сергей Шерстенников заявил, что оригинальные автозапчасти теряют смысл, поскольку исчез главный стимул их покупки — сохранение гарантии. Он отметил, что сейчас переплачивать в два-три раза за детали невыгодно.

машины
каршеринг
такси
автомобили
