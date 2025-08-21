Автоэксперт спрогнозировал повышение спроса на такси и каршеринг Автоэксперт Ломанов заявил, что многие россияне откажутся от личных автомобилей

Многие россияне в ближайшем будущем откажутся от личных автомобилей в пользу такси и каршеринга, заявил KP.RU автоэксперт Андрей Ломанов. Он подчеркнул, что в случае, если не понизят утилизационный для ввозимых машин, снижение продаж продлится еще надолго.

Человеку, у которого нет маленьких детей или дачи, автомобиль в принципе не очень нужен, достаточно такси и каршеринга. И это происходит не только в России, но и во всем мире. На те миллионы, которые стоит новый автомобиль, можно годами комфортно ездить на такси, — отметил Ломанов.

По его словам, многие россияне предпочитают ездить на проверенных, пусть и старых машинах, откладывая покупку нового авто. Постепенно автомобили становятся предметом роскоши, заключил эксперт.

