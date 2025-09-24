Названо препятствие для аренды авто через «Госуслуги»

Использование портала «Госуслуги» для подтверждения личности клиента каршеринга повышает риски утечки персональных данных пользователей, заявил «Парламентской газете» петербургский депутат Алексей Цивилев. Парламентарий призвал реализовать этот механизм без возможности доступа к базе данных.
Нам известно, что операторы аренды самокатов пытались установить такие барьеры. Но встал вопрос о том, что кикшеринг не государственная услуга, это частный бизнес. И высоки риски утечки персональных данных пользователей, которые будут подтверждать свою личность через «Госуслуги», — заявил он.
Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам фальшивые приглашения от имени Пенсионного фонда. В сообщениях обещают «увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки» или «новый бонус для пенсионеров от 58 до 84 лет».