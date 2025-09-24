Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:00

Названо препятствие для аренды авто через «Госуслуги»

Депутат Цивилев: использование «Госуслуг» для аренды повышает риск утечек данных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Использование портала «Госуслуги» для подтверждения личности клиента каршеринга повышает риски утечки персональных данных пользователей, заявил «Парламентской газете» петербургский депутат Алексей Цивилев. Парламентарий призвал реализовать этот механизм без возможности доступа к базе данных.

Нам известно, что операторы аренды самокатов пытались установить такие барьеры. Но встал вопрос о том, что кикшеринг не государственная услуга, это частный бизнес. И высоки риски утечки персональных данных пользователей, которые будут подтверждать свою личность через «Госуслуги», — заявил он.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам фальшивые приглашения от имени Пенсионного фонда. В сообщениях обещают «увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки» или «новый бонус для пенсионеров от 58 до 84 лет».

