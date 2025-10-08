Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей В центре Екатеринбурга Lamborghini за 50 млн рублей въехал в Mercedes

Telegram-канал SHOT сообщает, что блогер и жена владельца автопарка элитных машин Артема Шишкина разбила Lamborghini за 50 млн рублей в центре Екатеринбурга. По версии канала, Екатерина Шишкина могла не пропустить Mercedes на перекрестке улиц Бориса Ельцина и 8 Марта.



В публикации канала отмечается, что Lamborghini Huracan Тесnica 2024 года, на котором ехала Шишкина, числится на балансе ООО «Зив-недвижимость», которой владеет ее супруг. Авторы канала утверждают, что организация занимается арендой и управлением имуществом. По информации канала, жена бизнесмена уже неоднократно нарушала ПДД, за ее Lamborghini числится 16 штрафов на сумму в 15 тыс. рублей, почти все они были выписаны за превышение скорости.

Ранее Ferrari за 30 млн рублей разбился на трассе Казань — Екатеринбург. В аварии никто не пострадал. Спорткар получил серьезные повреждения, передняя часть машины была полностью разрушена. Очевидцы считают, что спорткар участвовал в гонке: на кадрах с места ДТП видно несколько других элитных, включая Lamborghini и Porsche.