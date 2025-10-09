Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 октября 2025 в 13:01

«Гробы идут»: политолог о возможных причинах истерии НАТО из-за «угроз» РФ

Политолог Перенджиев: истерия НАТО связана с гибелью их наемников в зоне СВО

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

НАТО демонстрирует признаки антироссийской истерии в связи с гибелью своих наемников в зоне СВО, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, страны Альянса прибегают к угрозам из-за желания отомстить.

Первый момент — это продвижение наших войск в зоне специальной военной операции. Второй момент — там мы уничтожаем военнослужащих НАТО. Они пытаются нам как-то отвечать этой истерией, потому что гробы идут, а они не знают, что делать, как нам отомстить. Они начинают разводить эту истерию с дронами, — отметил Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что третья причина кроется в необходимости урегулирования финансовых вопросов, так как экономический кризис в странах Евросоюза усиливается. По его словам, именно поэтому они прибегают к таким методам для повышения налогов граждан.

В конце концов, они хотят нам нанести поражение. Для этого нужны деньги, чтобы закупать у США оружие и поставлять его Киеву. Опять же нужны средства, чтобы вербовать наемников и отправлять их на Украину. Вот откуда появилась вся эта истерия, — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассматривают возможность разрешить пилотам военных самолетов сбивать российские летательные аппараты. В Брюсселе обсуждают возможность снятия ограничений на нанесение ударов при нарушении воздушного пространства. С инициативой выступили Польша, страны Балтии, Франция и Великобритания.

