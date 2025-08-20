Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам дали актуальный совет по покупке оригинальных запчастей для авто

Автоэксперт Шерстенников: без гарантии оригинальные запчасти потеряли смысл

Оригинальные автозапчасти теряют смысл, поскольку исчез главный стимул их покупки — сохранение гарантии, объяснил шеф-редактор маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников в комментарии NEWS.ru. Он отметил, что сейчас переплачивать в два-три раза за детали невыгодно.

За последние три года исчез один из основных стимулов покупки именно оригинальных запчастей — сохранение гарантии, или так называемой постгарантийной сервисной поддержки, — подчеркнул автоэксперт.

Шерстенников добавил, что оригинальные детали показывают хорошие результаты, но по соотношению цена — качество выигрывают не всегда. Вкладываться в новые запчасти на десятилетия вперед зачастую нецелесообразно.

Зачем вам вечная игла для примуса в виде оригинала? Положим, оригинальный стартер отработал у вас 12 лет. Зачем вам новый с таким же сроком службы, до 2037 года? Пусть другой стартер, который стоит вдвое дешевле, отработает семь лет. А там вы, возможно, уже продадите машину, — указал специалист.

Ранее автогонщик Константин Сугробов рассказал, что масляные пятна под машиной могут свидетельствовать о повышенном потреблении масла. Чрезмерный расход смазочного материала также может говорить о естественном старении двигателя и выходе из строя отдельных компонентов. Особое внимание он уделил износу поршневой группы: когда нарушается герметичность цилиндров и изнашиваются кольца, масло начинает попадать в камеру сгорания.

Алина Модорова
А. Модорова
