Во Фрязино каршеринг едва не сбил ребенка на тротуаре и попал на видео

В подмосковном Фрязино на улице Дудкина водитель автомобиля каршеринга выезжал со двора по тротуару мимо детской площадки и едва не сбил девочку на самокате, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. Нарушителя поймали благодаря камерам видеонаблюдения.

По счастливой случайности, никто не пострадал — девочка на самокате успела остановиться перед движущимся автомобилем, — говорится в сообщении ведомства.

Как видно на опубликованных кадрах, автомобиль выехал на пешеходную дорожку прямо за спиной мамы, гуляющей с коляской и начал ускорение, подпрыгивая на неровностях — тротуар оказался уже колеи автомобиля. В этот момент в кадре появился ребенок на самокате, который ехал по перпендикулярной дорожке.

Другие пешеходы остановились перед едущим авто, из-за их спин девочка не видел приближающуюся опасность, но в последний момент успела спрыгнуть и остановиться. Водитель же не пытался среагировать на ситуацию и продолжил движение, его личность установлена, ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей.

