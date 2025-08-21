В деле с избиением Блиновского появился неожиданный поворот Блиновский мог первым начать драку после ДТП в центре Москвы

Муж скандально известного блогера Елены Блиновской Алексей мог сам спровоцировать драку после ДТП в центре Москвы, пишет Telegram-канал «112». Источнику таксист рассказал, что мужчина на мотоцикле снес зеркало, а когда транспортные средства остановились, начал нападать первым.

Подбежал ко мне и начал через окно нападать. Я открыл, чтобы поговорить, потом началась драка, — рассказал мужчина.

Таксист пояснил, что поворачивал во двор, когда Блиновский пошел на обгон справа. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Известно, что у мужа «королевы марафонов» травмы головы и разбит нос.

Тем временем в Сети показали момент ДТП. На кадрах видно, что мотоцикл ехал за автомобилем такси. Внезапно транспортные средства остановились, после чего произошла потасовка.

