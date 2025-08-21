Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:04

В деле с избиением Блиновского появился неожиданный поворот

Блиновский мог первым начать драку после ДТП в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Муж скандально известного блогера Елены Блиновской Алексей мог сам спровоцировать драку после ДТП в центре Москвы, пишет Telegram-канал «112». Источнику таксист рассказал, что мужчина на мотоцикле снес зеркало, а когда транспортные средства остановились, начал нападать первым.

Подбежал ко мне и начал через окно нападать. Я открыл, чтобы поговорить, потом началась драка, — рассказал мужчина.

Таксист пояснил, что поворачивал во двор, когда Блиновский пошел на обгон справа. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Известно, что у мужа «королевы марафонов» травмы головы и разбит нос.

Тем временем в Сети показали момент ДТП. На кадрах видно, что мотоцикл ехал за автомобилем такси. Внезапно транспортные средства остановились, после чего произошла потасовка.

До этого следователи заочно предъявили обвинение блогеру Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) в легализации 20 млн рублей, добытых незаконным путем. Аналогичные обвинения уже предъявлены его родственникам. Как считает адвокат Вадим Багатурия, Мамедова может ждать то же наказание за неуплату налогов, что и его коллегу Елену Блиновскую.

драки
ДТП
Елена Блиновская
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о смерти заслуженной артистки России
В Европе назвали самое важное заявление Путина
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»
Солист «Любэ» высказался об идее добавить в школьную программу песню «Конь»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.