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14 июля 2025 в 15:02

Адвокат раскрыл, чью незавидную судьбу повторяет блогер Subo

Адвокат Багатурия: перспектива дела блогера Subo равнозначна Блиновской и Лерчек

Субхан Мамедов Субхан Мамедов Фото: Социальные сети

Блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, может ждать то же наказание за неуплату налогов, что и его коллег Елену Блиновскую и Валерию Чекалину (Лерчек), заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, если Мамедов погасит долг перед налоговой, то уголовное дело будет прекращено.

Здесь можно посмотреть на уголовное дело в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров, и данное уголовное дело ничем не будет отличаться по своим судебным перспективам. В целом если Мамедов погасит налоговую задолженность, то уголовное дело в части уклонения от уплаты налогов будет прекращено, — сказал Багатурия.

При этом он добавил, что блогер также понесет ответственность за легализацию доходов посредством приобретения дорогостоящего автомобиля. По словам адвоката, если Мамедов добровольно явится в Следственный комитет, то ему не изберут меру пресечения, связанную с нахождением под стражей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что СК России завел уголовное дело против Мамедова за уклонение от уплаты налогов на сумму 50 млн рублей и легализацию преступных доходов. По данным источника, звезда соцсетей с миллионной аудиторией может получить до 10 лет тюрьмы.

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