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14 июля 2025 в 11:19

Против блогера-миллионника завели уголовное дело по примеру Блиновской

Mash: против блогера Subo завели дело об уклонении от налогов на 50 млн рублей

Субхан Мамедов Субхан Мамедов Фото: Социальные сети

Telegram-канал Mash сообщил, что СК России завел уголовное дело против блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, за уклонение от уплаты налогов на сумму 50 млн рублей и легализацию преступных доходов. По данным источника, звезда соцсетей с миллионной аудиторией может получить до 10 лет тюрьмы.

Канал отмечает, что с 2020 по 2022 год Субхан вместе с родственниками организовал схему, чтобы избежать налоговых выплат. В публикации говорится, что он не оформлял ИП или юридическое лицо, а миллионные доходы от блога переводил на счета отца и брата. В результате бюджет недосчитался 50 млн рублей, а с учетом штрафов и пеней долг вырос до 70 млн рублей. Авторы поста утверждают, что около 10 млн рублей ушли на покупку автомобиля Lamborghini.

По данным канала, сейчас Субхан Мамедов находится в розыске. Выяснилось, что следователи вменяют ему уклонение от налогов в особо крупном размере и отмывание денег, полученных преступным путем.

Ранее дагестанский блогер Хизри Запиров, известный поклонникам как Хиза, вышел из колонии после двухлетнего заключения. Мужчина с многомиллионной аудиторией лишился свободы из-за организации мошеннической схемы.

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