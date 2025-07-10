Блогер-миллионник отсидел в тюрьме два года и вышел на свободу

Блогер-миллионник отсидел в тюрьме два года и вышел на свободу Блогер Хизри Запиров вышел на свободу после двух лет в колонии за мошенничество

Дагестанский блогер Хизри Запиров, более известный как Хиза, покинул колонию после двухлетнего заключения за организацию мошеннической схемы, сообщил Telegram-канал «112». Мужчина обладал миллионной аудиторией в соцсетях до лишения свободы.

Источник отмечает, что Запиров вместе с командой разработал финансовую пирамиду, связанную со ставками на спорт. Они предлагали клиентам инвестировать деньги с обещанием прибыли, но участники не могли вывести средства. Мошенники требовали дополнительные платежи за якобы вывод денег, а затем блокировали обманутых пользователей.

В 2023 году суд приговорил Запирова и его сообщника к четырем годам лишения свободы, а их помощницу — к трем с половиной годам. Хиза прославился в России благодаря пранкам и видеороликам с роскошными автомобилями. Его аккаунт в соцсетях насчитывал около 8 млн подписчиков.

Ранее Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которую обвиняют в легализации преступных доходов в особо крупном размере. Соответствующее решение вынесли по ходатайству следствия.