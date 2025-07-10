Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 12:48

Блогер-миллионник отсидел в тюрьме два года и вышел на свободу

Блогер Хизри Запиров вышел на свободу после двух лет в колонии за мошенничество

Хизри Запиров Хизри Запиров Фото: Социальные сети

Дагестанский блогер Хизри Запиров, более известный как Хиза, покинул колонию после двухлетнего заключения за организацию мошеннической схемы, сообщил Telegram-канал «112». Мужчина обладал миллионной аудиторией в соцсетях до лишения свободы.

Источник отмечает, что Запиров вместе с командой разработал финансовую пирамиду, связанную со ставками на спорт. Они предлагали клиентам инвестировать деньги с обещанием прибыли, но участники не могли вывести средства. Мошенники требовали дополнительные платежи за якобы вывод денег, а затем блокировали обманутых пользователей.

В 2023 году суд приговорил Запирова и его сообщника к четырем годам лишения свободы, а их помощницу — к трем с половиной годам. Хиза прославился в России благодаря пранкам и видеороликам с роскошными автомобилями. Его аккаунт в соцсетях насчитывал около 8 млн подписчиков.

Ранее Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которую обвиняют в легализации преступных доходов в особо крупном размере. Соответствующее решение вынесли по ходатайству следствия.

блогеры
колонии
мошенничество
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переговоры Алиева и Пашиняна в Абу-Даби завершились
HBO запускает новый сериал во вселенной «Теории большого взрыва»
Стало известно, кому опасно купаться в море с обилием водорослей
Адвокат раскрыл судьбу обокравших наркошоп в Таиланде россиян
Россия в ближайшее время возобновит банковские переводы с одной страной
Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму
Россия и КНР обозначили позицию по милитаризации АТР
В Кремле прокомментировали паузу в переговорах с Украиной
В Кремле переадресовали в МИД вопрос по встрече Лаврова и Рубио
В Госдуме призвали ответить на удар по курскому пляжу в стократном размере
ФСБ задержала планировавшего устроить теракт на День России
ВСУ поймали за руку в попытке нанести удары вглубь РФ с западных аэродромов
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
«Чего так тянули?»: Милонов иронично ответил на обвинения Киева против него
«Железный капут» в зоне СВО попал на видео
Не только удобно: уход за одеждой, чтобы она служила дольше
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 июля
Раскрыто состояние россиянки, которую сын закрыл от удара ВСУ и погиб
Песков объяснил, почему власти не спешат открывать аэропорты
Блогер-миллионник отсидел в тюрьме два года и вышел на свободу
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта
Власть

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.