21 августа 2025 в 11:24

В Сети появились кадры перед избиением Блиновского

На видео попал момент ДТП, после которого избили Алексея Блиновского

Алексей Блиновский и Елена Блиновская Алексей Блиновский и Елена Блиновская Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Сети показали момент ДТП, после которого был избит муж скандально известного блогера Елены Блиновской Алексей. На кадрах Telegram-канала SHOT видно, что мотоцикл, которым управлял мужчина, ехал за автомобилем такси. Внезапно транспортные средства остановились.

По данным канала, пытаясь объехать поток машин справа, Блиновский снес зеркало машины. После этого произошла потасовка. Как пишет SHOT, у Блиновского диагностировали травмы головы. Также мужу «королевы марафонов» разбили нос. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

До этого следователи заочно предъявили обвинение блогеру Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) в легализации 20 млн рублей, добытых незаконным путем. Аналогичные обвинения уже предъявлены его родственникам.

Тем временем в федеральный розыск объявлен популярный блогер и секс-коуч Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли. Соответствующая карточка появилась в базе данных МВД России. Основанием для розыскных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по статье о склонении к совершению изнасилования.

