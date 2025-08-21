В Сети появились кадры перед избиением Блиновского На видео попал момент ДТП, после которого избили Алексея Блиновского

В Сети показали момент ДТП, после которого был избит муж скандально известного блогера Елены Блиновской Алексей. На кадрах Telegram-канала SHOT видно, что мотоцикл, которым управлял мужчина, ехал за автомобилем такси. Внезапно транспортные средства остановились.

По данным канала, пытаясь объехать поток машин справа, Блиновский снес зеркало машины. После этого произошла потасовка. Как пишет SHOT, у Блиновского диагностировали травмы головы. Также мужу «королевы марафонов» разбили нос. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

