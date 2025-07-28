Пранкеру Subo заочно предъявили обвинение по отмыванию денег

Следователи заочно предъявили обвинение блогеру Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) в легализации 20 млн рублей, добытых незаконным путем, сообщает ТАСС. Аналогичные обвинения уже предъявлены его родственникам.

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем, — говорится в сообщении.

14 июля стало известно, что отец и брат Субхана Мамедова задержаны по делу о неуплате налогов. В квартирах мужчин провели обыски. По информации правоохранительных органов, они помогали пранкеру заниматься отмыванием средств и проводить их мимо налоговой. Подчеркивается, что все трое зарабатывали сотни миллионов рублей, даже не открывая ИП. Родным Мамедова избрали меру пресечения, при этом сам он находится за границей.

Как считает адвокат Вадим Багатурия, Мамедова может ждать то же наказание за неуплату налогов, что и его коллег Елену Блиновскую и Валерию Чекалину (Лерчек). По его словам, если блогер Subo погасит долг перед российской налоговой, то уголовное дело будет прекращено.