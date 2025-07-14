Стало известно об аресте родни блогера Subo по налоговому делу «112»: отец и брат Subo арестованы по налоговому делу блогера

Отец и брат блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, задержаны по тому же делу о неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, в квартирах мужчин провели обыски.

По информации правоохранительных органов, они помогали пранкеру заниматься отмыванием средств и проводить их мимо налоговой. Подчеркивается, все трое зарабатывали сотни миллионов рублей, даже не открывая ИП. Родным Мамедова избрали меру пресечения, при этом сам он находится за границей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что СК России завел уголовное дело против Мамедова за уклонение от уплаты налогов на сумму 50 млн рублей и легализацию преступных доходов. По данным источника, звезда соцсетей с миллионной аудиторией может получить до 10 лет тюрьмы.

Как считает адвокат Вадим Багатурия, Мамедова может ждать то же наказание за неуплату налогов, что и его коллег Елену Блиновскую и Валерию Чекалину (Лерчек). По его словам, если блогер Subo погасит долг перед российской налоговой, то уголовное дело будет прекращено.