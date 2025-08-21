Россияне рассказали, кто чаще всего ленится по жизни

Россияне рассказали, кто чаще всего ленится по жизни KP.RU: 50% россиян заявили, что мужчины ленивее женщин

Ровно половина россиян — 50% убеждены, что мужчины ленивее, чем женщины, пишет KP.RU на основе своего опроса. Большинство опрошенных заявили, что женщины более активные и собранные в разных сферах жизни.

Более ленивый тот, кому нечем заняться. А насчет пола — мы по необходимости бегаем с домашними делами. Мужчине просто незачем это делать, а потому он, кажется, ленивее, — предположила одна из участниц опроса.

Всего 9% респондентов посчитали, что именно женщины чаще откладывают дела, предпочитая отдых. Остальной 41% опрашиваемых признался, что им попросту лень отвечать на вопросы.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что причинами лени могут быть дефицит железа и витамина D, а также нарушение функции щитовидной железы и онкология. По ее словам, после лечения лень обычно исчезает.