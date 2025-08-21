Стало известно, в каких случаях лень бывает смертельно опасным симптомом Терапевт Чернышева: причинами лени могут быть дефицит железа и витамина D

Причинами лени могут быть дефицит железа и витамина D, а также нарушение функции щитовидной железы и онкология, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью «Москве 24». По ее словам, после лечения лень обычно исчезает.

Поэтому не стоит спешить называть себя лентяем — надо пойти на прием к терапевту <…> Если действительно обнаружатся проблемы со здоровьем, после лечения «лень» обычно исчезает и появляется желание активно жить, — подчеркнула эксперт.

Ранее врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт, трихолог Лианна Казарян заявила, что при выпадении волос необходимо сдать анализы для проверки уровня витаминов D и B12. Женщинам она рекомендовала пройти обследование на гормоны, включающее ТТГ, Т3, Т4, тестостерон, эстрадиол, пролактин и ДГЭА-С.