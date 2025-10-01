Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 22:22

Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории

Чемпионат по лени с призом в €2 тыс. стартовал в Черногории

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Черногории начался 13-й ежегодный чемпионат по лени, где победителем станет участник, способный пролежать в постели наибольшее количество времени. Главный приз соревнования составляет €2 тыс. (191 тыс. рублей), что делает его одним из самых необычных спортивных событий года.

В текущем сезоне за звание самого ленивого человека борются 20 претендентов. Среди них и граждане России. Согласно регламенту соревнований, участникам разрешается принимать пищу, читать литературу и пользоваться интернет-сервисами, но исключительно в лежачем положении.

Организаторы допускают однократный подъем с постели в течение восьмичасового интервала для посещения туалетной комнаты, при этом временной лимит такого перерыва не должен превышать 15 минут.

В прошлогоднем чемпионате абсолютной победительницей стала местная жительница по имени Лидия. Она установила новый рекорд продолжительности — 50 дней непрерывного нахождения в кровати.

Ранее сообщалось, что Черногория может завершить переговоры по вступлению в Евросоюз к концу 2026 года. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уточнила, что страна уже полностью соответствует всем критериям для вступления. Если текущий темп сохранится, Еврокомиссия завершит переговоры с Черногорией уже к концу 2026 года, а вскоре после этого и с Албанией.

лень
Черногория
соревнования
кровати
