Названа страна, которая может вступить в ЕС до конца 2026 года

Названа страна, которая может вступить в ЕС до конца 2026 года Черногория может до конца 2026 года завершить переговоры о вступлении в Евросоюз

Черногория может завершить переговоры по вступлению в Евросоюз к концу 2026 года, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По данным ТАСС, политик сделала это заявление на совместной пресс-конференции с австрийским министром по делам молодежи, семьи, ЕС и интеграции Клаудией Плакольм.

Кос отметила, что два государства-кандидата добились прогресса на пути получения членства в ЕС. Она уточнила, что Черногория уже полностью соответствует всем критериям для вступления. Если текущий темп сохранится, Еврокомиссия завершит переговоры с Черногорией уже к концу 2026 года, а вскоре после этого – и с Албанией.

На данный момент официальный статус кандидатов на присоединение к Евросоюзу имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и сама Черногория. Переговорный процесс по присоединению к сообществу традиционно занимает длительное время. Например, Турция получила статус кандидата в 1999 году, Сербия — в 2012-м, а Черногория — в 2010-м.

Ранее Кос заявляла, что Черногория может стать 28-м членом ЕС в 2026 году. Год спустя, по ее мнению, вступить в объединение сможет и Албания. Обе страны Кос назвала приоритетом.