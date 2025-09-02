Стало известно, когда Черногорию примут в Евросоюз Еврокомиссар Кос: Черногория может стать 28-м государством-членом ЕС в 2028 году

Черногория может стать 28-м государством-членом Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, которые приводит EWB, это может произойти в 2028 году. А еще через год в объединение могут принять Албанию.

Это приоритеты. Эти страны находятся в самом сердце Европы и являются частью еt будущего, — подчеркнула она.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что президенту США Дональду Трампу сейчас важно получить от Украины территориальные уступки и отказ от членства в НАТО. По его мнению, взамен американский лидер решил предложить Киеву помощь во вступлении в ЕС.

Кроме того, газета Politico писала, что Трамп убедил венгерского премьера Виктора Орбана перестать препятствовать присоединению Украины к ЕС. По данным издания, переговоры по вступлению Киева и Кишинева в сообщество могут начаться в ближайшие недели. При этом один из дипломатов заявил газете, что переговоры с Молдавией пока могут быть отложены из-за проведения там парламентских выборов, намеченных на конец сентября.