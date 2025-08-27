Стало известно, как Трамп изменил позицию Орбана по вступлению Киева в ЕС Politico: Трамп убедил Орбана не препятствовать вступлению Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп убедил венгерского премьера Виктора Орбана перестать препятствовать присоединению Украины к ЕС, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. По данным газеты, переговоры по вступлению Киева и Кишинева в сообщество могут начаться в ближайшие недели.

При этом один из дипломатов заявил газете, что переговоры с Молдавией пока могут быть отложены из-за проведения там парламентских выборов, намеченных на конец сентября. Тем не менее, некоторые страны Евросоюза хотели бы ускорить процесс, чтобы укрепить позиции проевропейских партий в республике.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза без решения вопроса эксгумации останков жертв Волынской резни. По его словам, данный шаг является обязательным условием для продвижения Киева по пути евроинтеграции.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова о праве Европейского союза вмешиваться в молдавские выборы можно иронично сравнить со скандальным делом Билла Клинтона и Моники Левински. Глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман указывала, что, поскольку Молдавия находится на пороге вступления в ЕС, участие Франции в выборах не считается внешним вмешательством. Эта позиция рассмешила Захарову.