Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС Политолог Станкевич: Трамп проталкивает Киев в ЕС ради территориальных уступок

Президенту США Дональду Трампу сейчас важно получить от Украины территориальные уступки и отказ от членства в НАТО, заявил политолог Сергей Станкевич. По его мнению, сказанному в разговоре с ОТР, взамен Трамп решил предложить Киеву помощь во вступлении в ЕС.

Трамп выстраивает сделку <…> Cейчас Трампу нужно добиться от Киева согласия на компромисс по вопросам территорий <…> И эти возможные уступки со стороны Киева надо чем-то компенсировать, например, возможностью вступления в Евросоюз, — заявил аналитик.

Ранее Трамп заявил, что намерен в ближайшие две недели проанализировать развитие ситуации вокруг Украины. В комментариях журналистам он добавил, что не видит позитивных аспектов в текущем кризисе.

Кроме того, эксперты предупредили о риске катастрофических последствий для Украины в случае провала мирных инициатив главы Белого дома. Они пришли к выводу, что положение ВСУ на фронте продолжает неуклонно ухудшаться, приобретая критические масштабы.