День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:14

Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС

Политолог Станкевич: Трамп проталкивает Киев в ЕС ради территориальных уступок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу сейчас важно получить от Украины территориальные уступки и отказ от членства в НАТО, заявил политолог Сергей Станкевич. По его мнению, сказанному в разговоре с ОТР, взамен Трамп решил предложить Киеву помощь во вступлении в ЕС.

Трамп выстраивает сделку <…> Cейчас Трампу нужно добиться от Киева согласия на компромисс по вопросам территорий <…> И эти возможные уступки со стороны Киева надо чем-то компенсировать, например, возможностью вступления в Евросоюз, — заявил аналитик.

Ранее Трамп заявил, что намерен в ближайшие две недели проанализировать развитие ситуации вокруг Украины. В комментариях журналистам он добавил, что не видит позитивных аспектов в текущем кризисе.

Кроме того, эксперты предупредили о риске катастрофических последствий для Украины в случае провала мирных инициатив главы Белого дома. Они пришли к выводу, что положение ВСУ на фронте продолжает неуклонно ухудшаться, приобретая критические масштабы.

Дональд Трамп
Украина
Евросоюз
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.