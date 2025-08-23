«Катастрофа»: Украине сделали мрачный прогноз из-за плана Трампа

Украине грозит катастрофический сценарий, если мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта не увенчаются успехом, заявили аналитики, опрошенные британским изданием The Telegraph. По их оценке, ситуация на фронте для ВСУ становится все более критической.

Публикация указывает, что ультиматум Трампа, потребовавшего от сторон конфликта определиться с подходом в течение двух недель, создает для России выгодную паузу. План американского лидера, по мнению издания, уже начинает давать трещины.

Основными слабыми местами Украины называют катастрофическую нехватку личного состава и углубляющиеся внутренние раздоры в командовании вооруженных сил.

Мирный план Трампа начинает трещать по швам <…>. Для Украины это может обернуться катастрофой, — констатирует Telegraph.

Ранее Трамп признался, что не хотел бы присутствовать на возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он готов рассмотреть участие в трехсторонних переговорах, однако только при необходимости, подчеркнув, что предпочел бы наблюдать за самостоятельностью лидеров.