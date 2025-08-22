Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп признался, что не хотел бы присутствовать на возможной встрече российского коллеги Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По словам хозяина Белого дома, он бы предпочел понаблюдать за тем, смогут ли политики работать вместе. При этом он готов к трехсторонней встрече при необходимости, передает ТАСС.

Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть. Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится, — сказал Трамп.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Трамп ищет взаимопонимание с Россией, чтобы сосредоточиться на ликвидации Китая и Ирана. По его словам, ради этого американскому лидеру также важно приостановить конфликт на Украине.

Делягин также назвал саммит президентов России и США выдающимся достижением Путина. Он обратил внимание, что при подготовке к переговорам на Аляске не было утечек ни с одной из сторон.