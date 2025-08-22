Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:25

В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина

Депутат Делягин назвал саммит на Аляске выдающимся достижением Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является выдающимся достижением главы РФ, передает NEWS.ru слова депутата и экономиста Михаила Делягина, сказанные в ходе пресс-конференции «От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной». Он подчеркнул, что при подготовке к переговорам не было утечек ни с одной из сторон.

Встреча на Аляске оказалась неожиданностью примерно для всех, а понятно, что это требовало очень большой подготовительной работы, и не было никакой утечки ни с нашей стороны, ни с американской. Давайте зафиксируем, что это выдающееся достижение российской дипломатии и выдающееся достижение президента Путина, — сказал парламентарий.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что организация саммита в Анкоридже обернулась серьезным вызовом для Секретной службы США. По данным издания, подготовка мероприятия больше напоминала экстремальный марафон из-за ограниченного времени и удаленности места проведения. Решение провести переговоры Путина и Трампа именно на Аляске поставило спецслужбы перед целым рядом логистических трудностей.

Михаил Делягин
Владимир Путин
Дональд Трамп
саммиты
Артур Лебедев
А. Лебедев
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.