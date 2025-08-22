Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является выдающимся достижением главы РФ, передает NEWS.ru слова депутата и экономиста Михаила Делягина, сказанные в ходе пресс-конференции «От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной». Он подчеркнул, что при подготовке к переговорам не было утечек ни с одной из сторон.

Встреча на Аляске оказалась неожиданностью примерно для всех, а понятно, что это требовало очень большой подготовительной работы, и не было никакой утечки ни с нашей стороны, ни с американской. Давайте зафиксируем, что это выдающееся достижение российской дипломатии и выдающееся достижение президента Путина, — сказал парламентарий.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что организация саммита в Анкоридже обернулась серьезным вызовом для Секретной службы США. По данным издания, подготовка мероприятия больше напоминала экстремальный марафон из-за ограниченного времени и удаленности места проведения. Решение провести переговоры Путина и Трампа именно на Аляске поставило спецслужбы перед целым рядом логистических трудностей.