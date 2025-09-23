В Госдуме оценили обнуление кредиток банками

Обнуление банками лимитов по кредитным картам нечестно по отношению к гражданам, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, кредитные организации рискуют ухудшить себе репутацию подобными решениями.

Данные действия банков недобросовестны, потому что носят односторонний характер и осуществляются без предварительного уведомления. Если банк где-то что-то мелким шрифтом прописал в договоре, это не снимает с него обязанность вести себя прилично, пусть даже не формализованную, а существующую по умолчанию. Думаю, эти банки сильно ухудшили себе репутацию, — пояснил парламентарий.

Но, как подчеркнул Делягин, многие банки идут на данный шаг из-за действий своих клиентов. Он обратил внимание, что в настоящее время широко распространена практика, когда человек, имея 100-дневный беспроцентный льготный период по кредитной карте, переводит средства на депозит, а затем своевременно возвращает деньги. По словам депутата, клиент фактически зарабатывает деньги «из воздуха».

Ранее стало известно, что к концу мая платежи по 8,3 млн кредитных карт в России оказались просрочены на 90 дней и более. Совокупная задолженность по кредиткам выросла до 575,9 млрд рублей. Доля карт с просроченной задолженностью увеличилась до 12%, сумма долгов выросла до 11,3%. Годом ранее показатели составляли 10,3 и 10,7% соответственно.