В Госдуме объяснили, почему Трамп ищет взаимопонимание с Россией Депутат Делягин заявил, что Трампу нужен мир с Россией ради борьбы с Китаем

Президент США Дональд Трамп ищет взаимопонимание с Россией, чтобы сосредоточиться на ликвидации Китая и Ирана, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, ради этого американскому лидеру также важно приостановить конфликт на Украине, передает корреспондент NEWS.ru.

На внешней арене ему нужно ликвидировать Иран, потому что Израиль для людей подобных Трампу является религиозной сверхценностью, и дальше взяться за Китай. <...> Потому что Америка там является структурой, которая таскает каштаны из огня для своих конкурентов, — объяснил парламентарий.

Ранее украинский политолог Юрий Дудкин заявил, что Трамп не в состоянии оказать давление на Россию или диктовать условия ее партнерам. По мнению эксперта, Вашингтон утратил возможность влиять на суверенные государства. Он подчеркнул, что современная Россия вместе с другими независимыми странами, такими как Китай и КНДР, защищена от внешнего давления.

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров между тем объяснил, что Трамп попыткой надавить на Россию проявил нервозность. По его мнению, американскому президенту следует пристальнее отслеживать действия Киева, а не критиковать руководство РФ.