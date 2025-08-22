Экс-премьер Украины оценил попытку Трампа надавить на Россию Азаров уличил Трампа в нервозности после попытки надавить на Россию

Президент США Дональд Трамп попыткой надавить на Россию проявил нервозность, заявил НСН экс-глава правительства Украины Николай Азаров. Так он отреагировал на необоснованные сроки для достижения перемирия РФ и Украины, которые выдвинул лидер Белого дома.

Когда Трамп что-то высказывает и устанавливает сроки, которые абсолютно необоснованные, трудно судить, что будет. Со стороны киевского режим не было ни одного адекватного предложения, поэтому Трамп должен прежде всего спрашивать с Киева. Сейчас мяч на их стороне, как любит говорить республиканец, — высказался Азаров.

По его мнению, Трампу следует пристальнее отслеживать действия украинских властей, а не критиковать руководство РФ. Азаров также отметил, что перемирие саботирует Киев, а не Москва.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский заявил, что Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, чтобы доказать свой статус миротворца и укрепить позиции перед выборами. По его словам, глава Белого дома неслучайно активно участвовал в урегулировании международных конфликтов.