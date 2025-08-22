Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 15:47

Экс-премьер Украины оценил попытку Трампа надавить на Россию

Азаров уличил Трампа в нервозности после попытки надавить на Россию

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп попыткой надавить на Россию проявил нервозность, заявил НСН экс-глава правительства Украины Николай Азаров. Так он отреагировал на необоснованные сроки для достижения перемирия РФ и Украины, которые выдвинул лидер Белого дома.

Когда Трамп что-то высказывает и устанавливает сроки, которые абсолютно необоснованные, трудно судить, что будет. Со стороны киевского режим не было ни одного адекватного предложения, поэтому Трамп должен прежде всего спрашивать с Киева. Сейчас мяч на их стороне, как любит говорить республиканец, — высказался Азаров.

По его мнению, Трампу следует пристальнее отслеживать действия украинских властей, а не критиковать руководство РФ. Азаров также отметил, что перемирие саботирует Киев, а не Москва.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский заявил, что Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, чтобы доказать свой статус миротворца и укрепить позиции перед выборами. По его словам, глава Белого дома неслучайно активно участвовал в урегулировании международных конфликтов.

США
президенты
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой будет погода в Москве с 25 по 29 августа
Причастных к атаке на Героя России уничтожили на Украине
«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО
ЕС направил Украине новые миллиарды евро
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.