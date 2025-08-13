Озвучена причина, по которой Трамп хочет получить Нобелевскую премию

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, чтобы доказать свой статус миротворца и укрепить позиции перед выборами, заявил NEWS.ru политолог-американист и политтехнолог Павел Дубравский. По его словам, глава Белого дома неслучайно активно участвовал в урегулировании международных конфликтов.

Зачем Трамп хочет получить Нобелевскую премию? Аспект первый — это прежде всего то, что нравится лично главе США. И мне кажется, что его участие в переговорах по нескольким конфликтам как раз сводилось именно к тому, чтобы его выдвинули на Нобелевскую премию. Второй аспект — электоральный. Он обещал, что будет миротворцем. Трамп своему избирателю докажет, что он миротворец, если получит Нобелевскую премию, — пояснил Дубравский.

Он отметил, что для республиканцев получение Нобелевской премии стало бы важным достижением, особенно на фоне прошлой победы экс-главы США Барака Обамы, которую многие сочли необоснованной. По его словам, за время второго президентского срока Трамп достиг больших миротворческих результатов.

Зачем еще Трампу Нобелевская премия? Третий аспект — это очень важное достижение для республиканского президента. Я напомню, предыдущая премия была у [Барака] Обамы (бывший президент США. — NEWS.ru). Про нее он в свое время даже сказал немножко в шутку, что не знает, за что ему ее вручили. И действительно очень многие до сих пор гадают, а за что он ее, собственно, получил. С Трампом совершенно другая история. Мы видим, что за полгода он сумел достичь большего, чем его предшественник и Обама, — резюмировал Дубравский.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что у Трампа есть определенные результаты, за которые его выдвинули на Нобелевскую премию мира. По его словам, если главе Белого дома приятно быть номинированным, ничего в этом плохого нет.

