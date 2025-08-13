Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 14:40

«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

Сенатор Джабаров: у Трампа есть результаты для номинации на Нобелевскую премию

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

У президента США Дональда Трампа есть определенные результаты, за которые его выдвинули на Нобелевскую премию мира, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он также выразил надежду, что в будущем глава Белого дома покажет успешные результаты и в ходе российско-американских отношений.

Если субъективно, у нас же был господин [Барак] Обама (экс-глава США. — NEWS.ru), лауреат Нобелевской премии мира, который развязал кучу войн. Я думаю, что Трамп не хуже, чем господин Обама. На самом деле у Трампа есть определенные результаты, и надеемся, еще будут, в том числе на украинском треке в ходе российско-американских отношений по этой теме, — высказался Джабаров.

По его словам, та значимость, которая была у Нобелевской премии раньше, давно прошла. Однако, добавил сенатор, если Трампу приятно быть номинированным, ничего в этом плохого нет.

Мы помним, что господин [Михаил] Горбачев, наш первый президент СССР, тоже был лауреатом Нобелевской премии. Знаем, чем обернулось его пребывание у власти на самой вершине для нашей страны. Конечно, если Трампу это приятно, если так хочет, то пусть нобелевский комитет разбирается, — заключил Джабаров.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп будет выдвинут на Нобелевскую премию мира. Лидеры семи стран поддержали это решение. В частности, кандидатуру одобрили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Камбоджи Хун Сен и правительство Пакистана.

